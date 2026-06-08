Продолжение любимого фильма Лукашенко могут снять в Беларуси
Очередная творческая задумка кинематографистов Союзного государства может вылиться в создание новой легендарной ленты. Накануне в белорусской столице обсуждали возможность работы над продолжением знаменитого многосерийного детектива Сергея Урсуляка "Ликвидация" или как минимум реализации аналогичного проекта.
Об этом шла речь, сообщает БЕЛТА, во время телефонного разговора предпринимателя Дмитрия Мазепина и пресс-секретаря Президента Беларуси Натальи Эйсмонт с актером и режиссером Владимиром Машковым. Этот сюжет зрители увидели в эфире национального телеканала "Беларусь 1". А повод для столь неожиданной инициативы возник после встречи российского бизнесмена с главой белорусского государства во Дворце Независимости на минувшей неделе.
Кстати, он предложил организовать на берегах Буга в столице республики показ спектакля Машкова "В списках не значился".
"Ждем вас! Белорусское кино нуждается в подкреплении", - отметила споуксмен президента Александра Лукашенко во время телефонного разговора с режиссером.
А Мазепин, в свою очередь, вспомнил слова Лукашенко о том, что лучший фильм - это "Ликвидация".
"Да, подтверждаю. У нас многолетняя задача, которую мы не можем выполнить", - призналась Эйсмонт."Они хотят снять вторую часть "Ликвидации", - пояснил бизнесмен.
И, судя по всему, его приятно удивила эта информация, но он не смог прямо в эфире дать однозначный ответ.
"Приедем и поговорим", - подытожил российский гость, который почти два десятилетия назад исполнил в киноленте, которая рассказывает о борьбе с преступностью в послевоенное время в Одессе, одну из главных ролей.