Продолжение любимого фильма Лукашенко могут снять в Беларуси

Очередная творческая задумка кинематографистов Союзного государства может вылиться в создание новой легендарной ленты. Накануне в белорусской столице обсуждали возможность работы над продолжением знаменитого многосерийного детектива Сергея Урсуляка "Ликвидация" или как минимум реализации аналогичного проекта.

© Российская Газета

Об этом шла речь, сообщает БЕЛТА, во время телефонного разговора предпринимателя Дмитрия Мазепина и пресс-секретаря Президента Беларуси Натальи Эйсмонт с актером и режиссером Владимиром Машковым. Этот сюжет зрители увидели в эфире национального телеканала "Беларусь 1". А повод для столь неожиданной инициативы возник после встречи российского бизнесмена с главой белорусского государства во Дворце Независимости на минувшей неделе.

Кстати, он предложил организовать на берегах Буга в столице республики показ спектакля Машкова "В списках не значился".

"Ждем вас! Белорусское кино нуждается в подкреплении", - отметила споуксмен президента Александра Лукашенко во время телефонного разговора с режиссером.

А Мазепин, в свою очередь, вспомнил слова Лукашенко о том, что лучший фильм - это "Ликвидация".

"Да, подтверждаю. У нас многолетняя задача, которую мы не можем выполнить", - призналась Эйсмонт. "Они хотят снять вторую часть "Ликвидации", - пояснил бизнесмен.

И, судя по всему, его приятно удивила эта информация, но он не смог прямо в эфире дать однозначный ответ.