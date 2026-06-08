В Приморье снимут полнометражный фильм по популярному роману

Владивосток станет площадкой для съемок очередного полнометражного фильма. Новый кинопроект называется "Нелюбовь сероглазого короля". Съемки начнутся в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

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В основу картины положен одноименный роман для подростков писательницы Аси Лавринович. Сюжет повествует о первой любви, школьных испытаниях и подготовке к выпускным экзаменам. Главная героиня Даша Севастьянова планировала посвятить себя учебе, но ее жизнь резко меняется. Ей приходится справляться с недопониманием родителей, принимать новую симпатию к другу детства и выдерживать конкуренцию с одноклассницей, которая стала школьной звездой. Кроме того, из-за нелепой случайности Даше приходится изображать влюбленную пару с самым раздражающим парнем в классе.

Режиссер и продюсер Ольга Акатьева, а также генеральный директор издательства Евгений Капьев рассказали о планах съемок.

Так, Евгений Капьев отметил, что "Нелюбовь сероглазого короля" имеет все необходимые качества для успешной экранизации.