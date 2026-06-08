От нового Спилберга бегут мурашки по коже

Первые зрители считают новинку от Стивена Спилберга "День разоблачения" возвращением к "Близким контактам третьей степени": мастер вернулся к теме НЛО и инопланетян. Мировая премьера картины прошла вчера вечером в Париже, в мировой прокат она выходит уже 12 июня.

© Кадр из фильма «День разоблачения»

Герои фильма - эксперт по кибербезопасности и метеоролог, которые случайно натыкаются на глобальный правительственный заговор. Власти десятилетиями скрывали от мира первый контакт с пришельцами, но грядет так называемый "День раскрытия", когда вся правда хлынет наружу. Главные роли в фильме исполнили Эмили Блант, Колин Фёрт, Джош О'Коннор и Ив Хьюсон.

Сценарий написал давний соратник режиссера Дэвид Кепп ("Парк Юрского периода"), оператор - Януш Каминский, композитор - классик киномузыки Джон Уильямс.

Российская Газета

Критики хвалят эту 145-минутную картину за жанровую смесь научной фантастики и напряженного триллера. В прессе считают "День разоблачения" продолжением культового фильма Спилберга 1977 года "Близкие контакты третьей степени".

Первые отзывы критиков восторженны. Профильная пресса (включая The Hollywood Reporter, Variety и Collider) единогласно называет картину лучшим фильмом Спилберга за последние 20 лет. Рецензенты отмечают, что режиссеру удалось вернуть на экраны дух своих классических работ, соединив детское чувство чуда с атмосферой паранойи и масштабного заговора. Картину называют "безупречным научно-фантастическим великолепием".

Отмечают игру Эмили Блант - большинство экспертов сходятся во мнении, что это одна из лучших ролей в карьере актрисы. Ее перформанс называют "абсолютно феноменальным" и пророчат номинации на грядущие кинопремии.

Российская Газета

Выдающимся называют саундтрек 94-летнего Джона Уильямса: его музыка идеально нагнетает саспенс, создавая атмосферу в духе "Сумеречной зоны". Инсайдер из IndieWire отмечает, что фильм "бодрит, как "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", но имеет эмоциональную текстуру более зрелых работ Спилберга.

Есть и скептики: они пишут, что сценарий Дэвида Кеппа иные вопросы оставляет без ответов, уводя финал от экшена в сторону философских размышлений. При хронометраже в 145 минут центральная часть картины кажется перегруженной деталями расследования. Зрителям, которые ждут от Спилберга масштабного фантастического боевика в духе "Войны миров", фильм может показаться более медленным, "умным" и приземленным триллером.

Первые отзывы зрителей и блогеров, посетивших закрытые фанатские показы и предпоказы картины, во многом совпадают с восторгами критиков. В социальных сетях фильм называют "безумным аттракционом" и главным научно-фантастическим событием лета. Зрителей восхитило, что картина Спилберга принципиально не похожа на современные перегруженные аттракционами CGI-блокбастеры: фильм ощущается как настоящее "олдскульное кино", дарящее забытое чувство детского восторга и тайны.

И решительно все зрители предупреждают, что нужно избегать спойлеров, раскрывающих загадку картины: фильм поражает неожиданностью концепции. Финал фильма заставляет затаить дыхание, "мурашки бегут по коже".

В соцсетях уже разгорелись споры между теми, кто видит в фильме чистое развлечение, и теми, кто усмотрел в сюжете намеки на реальные секретные отчеты Пентагона об НЛО. В целом у зрителей преобладает мнение, что Спилберг снял один из своих самых смелых, глубоких и необычных фантастических фильмов