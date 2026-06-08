Международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций» объявил о начале приема заявок

Международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций», который во второй раз пройдет в Карачаево-Черкесии с 22 по 25 октября, объявил о начале приема заявок. Претендовать на включение в конкурсную программу могут российские и зарубежные кинематографисты, продюсерские компании, творческие объединения и независимые авторы.

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«Мы приглашаем авторов из России и зарубежных стран представить свои работы на площадке, где кино становится языком культурного диалога. Для нас важно поддерживать фильмы, которые через художественные образы говорят о ценностях, объединяющих людей разных поколений и национальностей. Уверена, что и в этом году фестиваль откроет зрителям новые имена и яркие кинематографические проекты», — цитирует директора кинофестиваля Екатерину Борисову пресс-служба главы и правительства КЧР.

Организаторы фестиваля отмечают, что к участию принимаются игровые полнометражные и короткометражные фильмы, документальное и анимационное кино. Представленные работы должны раскрывать темы, связанные с традиционными духовно-нравственными ценностями, среди которых семья, историческая память, гуманизм, созидательный труд, патриотизм, взаимопомощь и преемственность поколений. Прием заявок продлится до 31 июля на сайте фестиваля pc-fest.ru.

О кинофестивале

Международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций» проводится в Карачаево-Черкесии во второй раз. Его организатор — Центр реализации социальных проектов «Атмосфера» при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры КЧР.

Проект направлен на укрепление культурных связей между народами и популяризацию киноискусства, отражающего традиционные ценности и культурное многообразие современного мира. В программу фестиваля войдут конкурсные и внеконкурсные показы, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, презентация кинолокаций Карачаево-Черкесии и питчинг кинопроектов.

В прошлом году в кинофестивале «Перекресток цивилизаций» принимали участие представители 13 стран, всего поступило свыше 150 заявок.