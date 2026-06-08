Обнародован рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в мае

«Мортал Комбат 2» — самый популярный фильм у российских пиратов в мае
Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в мае 2026 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Лидером топа выступил «Мортал Комбат 2» — лента оказалась в Сети в высоком качестве ещё до выхода в онлайне. На второй строчке разместился триллер «Вершина», замкнул тройку «Дьявол носит Prada 2».
Что касается сериалов, то россияне активно следили за финальным сезоном «Пацанов», супергеройским шоу «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем и триллером «Берлин».
Самые популярные фильмы у российских пиратов в мае 2026 года:
- «Мортал Комбат 2».
- «Вершина».
- «Дьявол носит Prada 2».
- «Проект «Конец света».
- «Кракен».
Самые популярные сериалы у российских пиратов в мае 2026 года:
- «Пацаны».
- «Паук-Нуар».
- «Берлин».
- «Приговор».
- «Чёрная графиня».