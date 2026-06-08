Когда выйдет фильм «Школа магических зверей. Хранители чуда»

В российский прокат 11 июня выйдет семейный приключенческий фильм «Школа магических зверей. Хранители чуда». Об этом «Газете.Ru» сообщила кинокомпания «Наше кино».

© Газета.Ru

В центре сюжета — девочка Ида, которая учится в школе, где каждый ребенок обладает собственным волшебным зверьком. Однажды к ней в гости приезжает подруга Мириам, ничего не подозревающая о магии этого места. На одном из уроков волшебства учитель мистер Моррисон знакомит класс с новыми питомцами — и к удивлению Мириам ей достается шустрый долгопят по имени Фитцджеральдо.

Однако школе грозит закрытие, и подросткам, чтобы спасти учебное заведение, вместе с магическим сообществом необходимо одержать победу в престижном конкурсе между школами. Мириам оказывается перед сложным выбором: остаться верной новым друзьям или уступить давлению от бывших одноклассников из прошлой школы.

Волшебные питомцы становятся научат юных героев понимать себя, преодолевать препятствия и находить верный путь.

Фильм создан по мотивам книг-бестселлеров немецкой писательницы Маргит Ауэр, переведенных более чем на 20 языков. Их общий тираж превышает 8 млн проданных экземпляров по всему миру, а совокупные сборы экранизаций в мировом прокате составили более $100 млн.

Как полагают дистрибьюторы, новое кинофэнтези обязательно оценят поклонники «Гарри Поттера», фанаты «Гарфилда» влюбятся в добрый юмор и забавных животных, а любителям «Ночи в музее» запомнится атмосфера чудес и неожиданных превращений.