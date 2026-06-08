«Человек-паук: Новый день» станет самым длинным фильмом о супергерое

Сеть кинотеатров AMC раскрыла продолжительность фильма «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом. Хронометраж будущей ленты составит 2 часа 30 минут — это самая длинная картина в истории проектов о Питере Паркере.

Ранее рекорд удерживал «Нет пути домой» — предыдущая лента про Человека-паука длилась 2 часа 28 минут. На третьем месте расположился «Человек-паук: Высокое напряжение» с Эндрю Гарфилдом, а самым длинным фильмом с Тоби Магуайром стал «Враг в отражении».

Самые длинные фильмы про Человека-паука

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор «Шан-Чи и легенда 10 колец». В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграла звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.