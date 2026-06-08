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Расписание выхода третьего сезона сериала «Дом дракона» от HBO

Чемпионат.com

Уже 22 июня состоится премьера третьего сезона «Дома дракона». В продолжении проекта по «Игре престолов» ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке с участием нескольких драконов.

Когда состоится премьера третьего сезона сериала «Дом дракона» от HBO
© Кадр из сериала «Дом дракона»

В третий сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по понедельникам на HBO. Финал состоится 10 августа. Авторы уже работают над четвёртым сезоном, который станет последним.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Дом дракона»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 22 июня
  • 2-я серия 29 июня
  • 3-я серия 6 июля
  • 4-я серия 13 июля
  • 5-я серия 20 июля
  • 6-я серия 27 июля
  • 7-я серия 3 августа
  • 8-я серия 10 августа