Когда состоится премьера третьего сезона сериала «Дом дракона» от HBO

Расписание выхода третьего сезона сериала «Дом дракона» от HBO
Уже 22 июня состоится премьера третьего сезона «Дома дракона». В продолжении проекта по «Игре престолов» ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке с участием нескольких драконов.
В третий сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по понедельникам на HBO. Финал состоится 10 августа. Авторы уже работают над четвёртым сезоном, который станет последним.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Дом дракона»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 22 июня
- 2-я серия 29 июня
- 3-я серия 6 июля
- 4-я серия 13 июля
- 5-я серия 20 июля
- 6-я серия 27 июля
- 7-я серия 3 августа
- 8-я серия 10 августа