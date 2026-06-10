«Все уже придумано за нас»: как рождаются истории для кино

На открытую дискуссию "От книги к экрану: как рождаются истории для кино", которая состоялась на Книжном фестивале "Красная площадь" в Москве, собрались представители литературы и киноиндустрии.

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Разговор об экранизациях открыл народный артист РФ, режиссер, продюсер, президент кинофестиваля "Литература и кино" Владимир Грамматиков, который напомнил, что лучшие фильмы мирового кинематографа рождаются из сильных литературных произведений: "Лучший мировой кинематограф - это экранизации. Когда уже есть внятная история, есть персонажи, есть мир. Мы сейчас перелицовываем наше наследие. И тут нам нужно быть очень внимательными. Переделать Пушкина, Толстого и Достоевского - это не инновационная часть. Это переосмысление".

Артисты, принимавшие участие в дискуссии, не стали спорить с мэтром. Так, актриса театра и кино Алена Бабенко сказала:

"Бернард Шоу уже всё придумал за нас. Когда есть сильная драматургия, актеру остается честно ее прожить".

Участники дискуссии говорили о том, что книга во все времена остается одним из главных источников новых сюжетов для кино и сериалов. Директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Анна Ярина подчеркнула важную мысль, близкую самому фестивалю:

"По-настоящему работает то произведение, в котором есть живая энергия автора. Человек, который читал книгу, пойдет смотреть экранизацию хотя бы для того, чтобы потом сказать: похожа она или не похожа. Вот так собираются кассы".

По ее словам, для зрителя важен не только сюжет, но и сохранение атмосферы произведения: "Книга тоже искусство. Это атмосфера, это свой мир. И хочется, чтобы то, что мы вообразили, не противоречило тому, что мы увидим на экране".

Высказал свое мнение и генеральный директор издательства "ЭКСМО" Евгений Капьев:

"Один из лидеров по тиражам - Федор Михайлович Достоевский, эта тенденция держится последние пять лет. Остальные классики также переиздаются огромными тиражами, причем издатели делают это очень креативно. Второй сегмент, где тиражи растут, - книги для "молодых взрослых". Одним из авторов таких книг является Ася Лавринович. По докладу Минцифры, она вошла в топ-10 самых печатаемых авторов художественной литературы. Третий сегмент - это книги о России: от фэнтези до художественной и детской литературы".

Одной из главных новостей встречи стал официальный анонс новой полнометражной экранизации романа Аси Лавринович "Нелюбовь сероглазого короля". Режиссером и продюсером картины стала Ольга Акатьева, которая ранее работала над фильмами "Соври мне правду", "Я делаю шаг" и "Загадай любовь". Лавринович назвала этот роман одной из самых дорогих ее сердцу книг и выразила уверенность, что режиссер сможет передать его глубину и магию. Евгений Капьев отметил, что у произведения есть всё необходимое для успешной экранизации: сильная эмоциональная история, узнаваемые герои и большая армия поклонников.

Уделили внимание и тому, что сегодня особенно нужно молодому зрителю. Среди важных направлений назывались детское, подростковое и юношеское кино, а также истории, которые умеют говорить с новой аудиторией честно и на современном языке.

Как сообщает пресс-служба, открытый разговор о книгах, экранизациях, новых сюжетах и будущем кино будет продолжен на кинофестивале "Литература и кино" в Гатчине, который стартует 23 июня.

Справка "РГ"

Режиссер Владимир Грамматиков снял фильмы "Усатый нянь", "Шла собака по роялю", "Мио, мой Мио", "Сестрички Либерти", "Маленькая принцесса", "Привет от Чарли-трубача", "Сибирочка", "Смотри на меня!" и другие.