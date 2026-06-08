Кризис Голливуда: как фильм «Супер Марио» стал первым миллиардером года

Анимационные фильмы постепенно теряют кассовые сборы, как и экранизации игр, заявил НСН Александр Голубчиков. Анимационный фильм «Супер Марио: Галактическое кино» стал первым миллиардером года из-за кризиса в Голливуде, заявил НСН кинокритик Александр Голубчиков. «Супер Марио: Галактическое кино» стал первым фильмом 2026 года, преодолевшим отметку в 1 млрд долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. По итогам прошедшего уик-энда сборы сиквела «Супер Марио» составили 428,5 млн долларов в домашнем прокате и 571,5 млн долларов на международных рынках (в сумме — 1 млрд). Предыдущая часть, «Супербратья Марио. Фильм» 2023 года, заработала в прокате больше 1,3 млрд долларов. Голубчиков объяснил, с чем это связано.

© кадр из фильма «Супер Марио: Галактическое кино»

«У нас уже июнь, а это первый фильм, который преодолел миллиардную отметку. Для 2019 года, например, это было бы рядовое событие, потому что за год за миллиард уходило пять-шесть фильмов. А сегодня любой фильм, который переходит через миллиард, это уже событие. В Голливуде очевидный кризис, «Супер Марио» взял в этом году свою кассу, потому что это продолжение успешного проекта. Это экранизация популярной игры плюс продолжение популярного анимационного фильма. И так получилось, что других фильмов в этом году пока не нашлось. При этом надо учитывать, сколько этот фильм стоил. В американский прокат выходят фильмы, которые при копеечных затратах – меньше миллиона долларов – собирают по 100-200 миллионов. Я думаю, что мы находимся в переломной точке нового кино, которое заранее формирует аудиторию до выхода на экраны, формирует ее через другие нетрадиционные средства коммуникации», - объяснил он.

При этом он подчеркнул, что анимационные фильмы постепенно теряют кассовые сборы, как и экранизации игр.

«Мы видим, что анимационные фильмы долгое время показывали хорошую кассу. Но теперь их количество стало превышать необходимое зрителю число, новых историй, которые интересуют, стало меньше. Поэтому сборы анимационных фильмов стали меньше. Тренд на экранизацию игр появился чуть раньше, чем «Супер Марио». Этот тренд есть, но при этом кассу собирают единицы. За последние четыре-пять лет одна-две экранизации собирают хорошую кассу. Поэтому не могу сказать, что это особый интерес вызывает у зрителя», - добавил он.

Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» вышел в российский прокат 1 апреля 2026 года. Картина официально не поставляется голливудскими студиями, поэтому сеансы проходят в рамках неофициального проката. Мультфильм стал доступен в онлайн‑сервисах 19 мая.