Вышел трейлер «Время приключений: Побочные квесты» — премьера 29 июня
Онлайн-кинотеатр Hulu представил дебютный трейлер мультсериала «Время приключений: Побочные квесты».
Приквел известной истории расскажет о детстве Финна и его первых приключениях с Джейком. Если ничего не изменится, «Время приключений: Побочные квесты» выйдет на Hulu в понедельник, 29 июня.
Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат онлайн-кинотеатру Hulu.
Оригинальное шоу выходило с 2010 по 2018 годы и заняло 10 сезонов. После этого создатели приступили к работе над спин-оффами — например, в прошлом году на HBO вышло шоу «Время приключений: Фионна и Кейк» про альтернативные версии знакомых героев.