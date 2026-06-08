Опубликован трейлер фильма «Созвездие пса»

Кинокомпания Warner Bros. представила новый трейлер фильма «Созвездие пса». Постапокалиптическая картина выйдет в мировом прокате 28 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros… Права на видео принадлежат Warner Bros.

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Лента выступит экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.

Главные роли исполнили Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Режиссёром выступил культовый постановщик Ридли Скотт — автор фильмов «Гладиатор», «Чужой», «Гангстер» и «Марсианин».