Опубликован трейлер фильма «Созвездие пса»

Вышел трейлер фильма «Созвездие пса» Ридли Скотта с Джейкобом Элорди — выход 28 августа
Кинокомпания Warner Bros. представила новый трейлер фильма «Созвездие пса». Постапокалиптическая картина выйдет в мировом прокате 28 августа.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros… Права на видео принадлежат Warner Bros.
Лента выступит экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.
Главные роли исполнили Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Режиссёром выступил культовый постановщик Ридли Скотт — автор фильмов «Гладиатор», «Чужой», «Гангстер» и «Марсианин».