Появился полноценный трейлер мини-сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой

Стриминговый сервис Apple TV поделился полноформатным трейлером криминально-драматического мини-сериала "Лаки" (Lucky, 18+), главную роль в котором исполнила Аня Тейлор-Джой ("Дюна, часть 3" , "Ход королевы", "Фуриоса").

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Главная героиня шоу - мошенница Лаки Армстронг - после неудачно провернутого дела попадает под прицел мафии и спецслужб, все время куда-то бежит и что-то перепрыгивает. Как и в большинстве экшен-картин, все горит, взрывается и надрывается полицейской сигнализацией.

Роли в шоу исполнили Тимоти Олифант ("Чужой: Земля"), Аннетт Бенинг ("Красота по-американски"), Онжаню Эллис ("Настоящая кровь"), Мэттью Раух ("Волк с Уолл-стрит"), Уильям Фихтнер ("Грызня"), Клифтон Коллинз мл. ("Эддингтон") и другие.

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Шоураннер и сценарист (вместе с Кэсси Паппас) - Джонатан Троппер ("Друзья и соседи", "Банши"), за основу сюжета был взят одноименный роман Мариссы Стэйпли, одна из продюсеров - Риз Уизерспун.

Премьера первых эпизодов ожидается 15 июля, всего зрителей ждет семь серий.