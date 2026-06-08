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Хью Джекман сыграет пирата Джона Сильвера в фильме «Остров сокровищ» Ридли Скотта

Чемпионат.com

Хью Джекман исполнит роль пирата Джона Сильвера в новой экранизации «Острова сокровищ». Фильм снимет Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и «Бегущего по лезвию».

Хью Джекман сыграет Джона Сильвера в фильме «Остров сокровищ»
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Сценарий написал автор «Отрочества» Джек Торн, он же выступит исполнительным продюсером. Другие детали проекта пока неизвестны.

Это уже третья экранизация «Острова сокровищ» за последнее время. Сейчас адаптацию пиратской истории в формате мини-сериала готовит Paramount+ (там Сильвера сыграет темнокожий актёр Дэвид Ойелоуо), а в России в первый день 2029 года в прокат выйдет другой фильм с тем же названием — над ним работает сценарист «100 лет тому вперёд».