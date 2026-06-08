Вышел трейлер пятого сезона сериала «Медведь»

Телеканал FX и онлайн-кинотеатр Hulu представили дебютный трейлер пятого сезона сериала «Медведь». Драматическое шоу с Джереми Алленом Уайтом вернётся уже 25 июня, после чего проект официально завершится. В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов, который выпустят в один день.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

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Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

Премьера первого сезона картины состоялась в июне 2022 года, а второго — в июне 2023-го. Сериал высоко оценили как критики, так и зрители, а на церемонии «Эмми»-2023 произведение удостоилось сразу пяти наград.