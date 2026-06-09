Каннский хит «Фьорд» покажут в России осенью

Российские показы фильма-победителя 79-го Каннского кинофестиваля - эмоциональной драмы "Фьорд" румынского режиссера Кристиана Мунджиу ("4 месяца, 3 недели, 2 дня") - стартуют 29 октября.

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По сюжету румынская семья переезжает в небольшую норвежскую деревушку, где радуется новой жизни, однако случается непоправимое - супругов обвиняют в насилии над детьми. Начинается длительный и невероятно сложный судебный процесс.

Главные роли исполнили номинанты на премию "Оскар" Себастиан Стэн (Зимний солдат из "Мстителей" и Харви Дент в грядущем продолжении "Бэтмена") и одна из ярчайших европейских звезд последних лет Ренате Реинсве ("Закулисье реальности", "Сентиментальная ценность").

Также в картине задействованы Лиза Ловен Конгсли, Торбьорн Харр, Кристиан Рубек, Эллен Доррит Петерсен, Эрик Хивью и другие.

Кстати

Себастиан Стэн действительно родился в Румынии, его детство прошло в городе Констанца. В возрасте восьми лет из-за событий Румынской революции он и его мать переехали в Вену, еще четыре года спустя семья осела в США. Родной язык артист не забыл, что прекрасно демонстрирует в нескольких проектах.