Появился новый тизер гибридного фильма «Хитрый койот»

Багз Банни стал главной звездой нового трейлера "Хитрого койота"
В Сети появился новый тизер-трейлер гибридного анимационного фильма "Хитрый койот" (он же "Койот против АКМЕ" / Coyote vs. ACME), демонстрирующий возвращение кролика Багза Банни, одной из легенд Warner Bros.
В центре сюжета картины - суд, инициатором которого становится побитый чугунными наковальнями койот. Во всех своих бедах мультяшка винит не себя и даже не птицу Дорожного Бегуна, а корпорацию ACME, продукцией которой он пользовался десятилетиями.
Роли в фильме исполнили Джон Сина ("Миротворец"), Лана Кондор ("Всем парням, которых я любила"), Уилл Форте ("Времена года"), Пи Джей Бирн ("Поколение Ви") и другие.
Режиссер - Дэйв Грин ("Черепашки-ниндзя 2"), сценарист - Сами Берч ("Май, декабрь").
Зарубежный прокат "Койота" стартует 28 августа, российский - на день раньше.