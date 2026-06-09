Появился новый тизер гибридного фильма «Хитрый койот»

В Сети появился новый тизер-трейлер гибридного анимационного фильма "Хитрый койот" (он же "Койот против АКМЕ" / Coyote vs. ACME), демонстрирующий возвращение кролика Багза Банни, одной из легенд Warner Bros.

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В центре сюжета картины - суд, инициатором которого становится побитый чугунными наковальнями койот. Во всех своих бедах мультяшка винит не себя и даже не птицу Дорожного Бегуна, а корпорацию ACME, продукцией которой он пользовался десятилетиями.

Роли в фильме исполнили Джон Сина ("Миротворец"), Лана Кондор ("Всем парням, которых я любила"), Уилл Форте ("Времена года"), Пи Джей Бирн ("Поколение Ви") и другие.

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Режиссер - Дэйв Грин ("Черепашки-ниндзя 2"), сценарист - Сами Берч ("Май, декабрь").

Зарубежный прокат "Койота" стартует 28 августа, российский - на день раньше.