В Сети раскритиковали выбор щенка на роль Скуби-Ду в новом сериале

Компания Netflix показала щенка, который исполнит одну из главных ролей в новом сериале "Скуби-Ду: Начало". Впервые в истории франшизы мультяшного пса сыграет настоящая собака. Однако пользователи Сети скептически отнеслись к выбору четвероного актера. Подробности – в материале Москвы 24.

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"Мы хотим говорящую собаку"

Netflix представил тизер сериала "Скуби-Ду: Начало": в нем показана первая встреча Шэгги Роджерса в исполнении американского актера Таннера Хейгена и пса по кличке Скуби. Щенок немецкого дога исследовал лес и случайно увидел подростка, который подхватил собаку на руки. Скуби принялся облизывать нового знакомого, и на шее животного можно разглядеть фирменный бирюзовый ошейник.

Аудитория впервые увидела щенка, который исполнит роль легендарного пса Скуби-Ду в новом проекте. К слову, оригинальная франшиза – анимационный сериал, а в новом проекте Netflix реальная собака воплотит образ пса впервые. Картины с актерами-людьми уже выходили в прокат ранее.

Пользователи Сети не удержались от сравнений мультяшного Скуби с живым щенком. Некоторые фанаты оригинала отметили, что выбранный пес совсем не похож на культового немецкого дога из анимации и якобы не обладает привычным обаянием персонажа. К тому же часть поклонников не довольна возрастом щенка, а также ошибочно предположила, что настоящего пса не будут озвучивать.

"Мы хотим говорящую собаку", "неправильная порода, ужасный кастинг", "Netflix действительно думает, что Скуби не должен говорить?", "это не Скуби-Ду", – высказали свое недовольство фанаты мультфильма.

Нашлись и те, кто остался доволен выбором актера, указав, что у щенка немецкого дога от природы мягкие, висячие уши, а в мультфильме эта деталь была стилизована.

"Я взволнован", "как интересно", "он очарователен", "посмотрите на нашего мальчика", "он слишком мил", "отличный щенок", – выразили мнение комментаторы.

Культовый мультфильм

Мультсериал "Скуби-Ду, где ты!" впервые вышел на канале CBS еще в 1969 году. Шоу рассказывало о четырех подростках Шэгги, Дафне, Велме и Фреде. Их постоянным спутником был говорящий немецкий дог Скуби.

Дети основали команду под названием "Корпорация "Тайна" и расследовали сверхъестественные дела. В конце каждой истории становилось ясно, что под маской мистического существа оказывался какой-то человек. Шоу стало популярным, и создатели сделали ставку на полнометражные мультфильмы, в числе которых "Призрак Ведьмы" (1999), "Нашествие Инопланетян" (2000), "Кибергонки" (2001), "Алоха, Скуби-ду" (2004), "Где моя Мумия" (2005) и многие другие.

Сюжет нового сериала развернется во время последнего лета Шэгги и Дафны (Маккенна Грейс) в лагере. Герои начнут расследование загадочного сверхъестественного убийства, свидетелем которого стал щенок немецкого дога. К команде также присоединятся Велма (Эбби Райдер Фортсон) и Фред (Максвелл Дженкинс). Эти события расскажут историю создания команды "Корпорация "Тайна". Фрэнк Уэлкер озвучит Скуби-ду: именно его голосом говорил пес в оригинале.

По данным СМИ, съемки проекта стартовали в Атланте в апреле 2026 года, а премьера восьмисерийного шоу запланирована на 2027-й.

Ранее по мотивам мультфильма уже было снято игровое кино, главные роли в котором исполнили Фредди Принц-младший, Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини. Фильм вышел в 2002-м и собрал более 275 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 84 миллиона и затратах на маркетинг в 35 миллионов. Продолжение вышло через 2 года. На съемки сиквела затратили около 80 миллионов долларов, сборы же составили более 181 миллиона.

Фильм под названием "Скуби-Ду 3: Тайна начинается" вышел в 2009-м, при этом главные роли сыграли уже другие актеры: Кейтлин Мелтон, Хейли Киеко, Робби Амелл и Ник Палатас. Четвертая часть "Проклятье озерного монстра" с тем же кастом предстала перед зрителями в 2010-м. Однако эти картины не сыскали успеха ни у критиков, ни у зрителей.