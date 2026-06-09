В Москве снимать фильмы дешевле, чем в Лос-Анджелесе, Лондоне или Париже

Московский кинокластер позволяет снимать кино в любой точке мира, не выезжая за пределы Москвы. И это не шутка. В кинопарке "Москино" стоят целые города Европы и Ближнего Востока. Декорации не ограничивают фантазию кинопроизводителей, зато съемочный день в Москве обходится дешевле, чем в Лос-Анджелесе, Лондоне или Париже. И это привлекает кинопроизводителей из дружественных стран.

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Один из ключевых партнеров Москвы в культурной сфере - Индия. В эти дни индийские представители киноиндустрии, победители конкурса сценаристов в Индии знакомятся с кинокластером. На пресс-конференции руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин рассказал о его возможностях.

"Одним из важных направлений кинокластера является привлечение международных кинокомпаний для съемок как своих фильмов на территории Москвы, так и совместных проектов с российскими кинокомпаниями. Для этого Москва учредила специальные меры поддержки для съемок кино в Москве", - объяснил Фурсин.

Он напомнил, что заявки на любые съемки, будь то рекламный ролик или полный метр, принимает кинокомиссия "Москино". Она, по сути, организует, поддерживает и сопровождает кинопроизводителей на разных этапах.

"Например, на киноплатформе можно выбрать время и место съемок из почти 700 локаций, а мы позаботимся о согласовании, обеспечим перекрытия дорог, сопровождение, словом, сделаем так, чтобы было удобно всем - и съемочной группе, и горожанам", - продолжил Фурсин.

С каждым годом заявок на съемки, по его словам, приходит все больше, например, в 2024-м их было 2905, а в прошлом году - 3839. В первом квартале этого года заявок пришло на 20 процентов больше по сравнению с этим же периодом прошлого года - 777. В среднем стоимость съемочного дня в Москве - 50 тысяч долларов, в то время как в Париже - 80 тысяч, в Лондоне - 100 тысяч, а в Лос-Анджелесе - 150 тысяч долларов.

Действует для кинопроизводителей в Москве и система рибейтов - это возможность компенсировать до 30% понесенных затрат на съемки в столице, но не более 50 млн рублей за один проект. Кроме того, иностранные компании могут рассчитывать на 50-процентную скидку при бронировании отелей через систему лояльности и льготное использование съемочной инфраструктуры кинокластера. Первый проект по системе рибейтов уже отснят кинопроизводителями из России и Индии, спортивная драма получила название "Смэш".