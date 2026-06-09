Клим Шипенко объяснил, по каким правилам режиссер вынужден играть со зрителем

Киноиндустрия сталкивается с кризисом новых идей, поэтому снимать фильмы по оригинальным сценариям с каждым годом становится все сложнее. Об этом в интервью ТАСС заявил режиссер Клим Шипенко, известный по франшизе "Холоп".

"С каждым годом снимается все больше фильмов, и создать что-то оригинальное становится сложнее - все придумано за нас. Отсюда возникает кризис идей", - отметил Шипенко.

По его словам, работа над продолжениями в определенной степени оказывается проще, поскольку зрителю уже знакомы правила и мир истории. "Когда делаешь оригинальный фильм, зритель принимает правила игры такими, какие они есть. В случае продолжения все правила уже знают, и ты должен в них интересно играть со зрителем", - пояснил режиссер.

Шипенко добавил, что при этом важно, чтобы новая часть понравилась зрителю не меньше предыдущей, и франшиза продолжала жить.