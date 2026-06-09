Начались съемки семейного фильма «Приключения Фунтика»

Кинокомпании «Киноцех» и «Вольга» объявили о старте производства фильма «Приключения Фунтика». Съёмки семейной картины займут несколько месяцев, а её премьера должна состояться в 2027 году.

Историю знаменитого анимационного проекта адаптируют под современные реалии. В будущей сказке поросёнок Фунтик – это сценический образ десятилетнего мальчика, который сбегает из цирка от коварной Беладонны, заставлявшей его обманывать публику ради личной выгоды. Убегая, главный герой встречает новых друзей: бывших цирковых артистов дядюшку Мокуса и его племянницу Бамбину. Вместе они дают отпор преследователям, создают свою маленькую цирковую труппу и отправляются на поиски родителей Фунтика.

Режиссером проекта выступает Митрий Семёнов-Алейников («Не одна дома 2»). Главные роли в фильме сыграют Матвей Тараканов («Дальнобойщица»), Максим Лагашкин («Моё собачье дело»), Ян Цапник («Артек. Большое путешествие»), Ева Смирнова («Папины дочки. Мама вернулась») и другие актёры.