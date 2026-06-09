Скорсезе и Кэмерон в деле: как снимали нашумевший ИИ-фильм для Канн

ИИ-фильм «Hell Grind» сняла команда из Казахстана и представила его в Каннах — это не просто результат технологичной кампании, это заявление о том, что география и бюджет больше не определяют, кто имеет право рассказывать истории, заявил НСН Айторе Жолдаскали.

21 мая на Каннском кинорынке Marché du Film состоялась премьера 95-минутного фильма «Hell Grind», полностью созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ) на платформе Higgsfield AI. Режиссером фильма стал Айторе Жолдаскали, а над сценарием он работал вместе с Адильханом Ержановым, двукратным участником официальной программы Каннского кинофестиваля.

Фильм также посмотрел отозвался голливудский режиссер Чак Рассел («Маска», «Кошмар на улице Вязов»).

«Они заставили меня сопереживать героям — а это то, чего я почти никогда не вижу в AI-проектах», — сказал Рассел.

Фильм получил широкое освещение в мировых СМИ — материалы о «Hell Grind» вышли в The Wall Street Journal, Variety и BBC.

Режиссер проекта Айторе Жолдаскали рассказала в эксклюзивном интервью НСН о том, как создавался ИИ-фильм и как киноиндустрия будет меняться под гнётом технологий будущего.

— Сколько времени заняла работа над «Hell Grind» от идеи до финальной версии? Как это соотносится с производством традиционного фильма аналогичной сложности?

Само производство фильма заняло 14 дней с готовым сценарием. Общая стоимость производства составила менее 500 тысяч долларов, включая 400 тысяч долларов вычислительных затрат. Над фильмом работала команда из 15 человек. Традиционное производство сопоставимого фильма обошлось бы примерно в 50 миллионов долларов, и заняло бы около двух-четырех лет вместе с разработкой, подготовкой, съёмками, постпродакшном.

— Как ИИ изменит ландшафт киноиндустрии в ближайшие годы? Или все меняется уже сегодня?

ИИ уже меняет киноиндустрию, и с каждым годом его роль будет только расти. Netflix заключил технологическое партнерство стоимостью 600 миллионов долларов, ориентированное на ИИ-инструменты для производства контента. Warner Bros. Discovery сообщила, что около 40% их реалити и документальных проектов уже используют ИИ на разных этапах работы. Голливуд уже проходит эту трансформацию, просто не всегда говорит об этом публично.

Меняется и отношение известных режиссеров. Мартин Скорсезе использовал генеративный ИИ для создания раскадровок нового фильма с Леонардо ДиКаприо и стал советником ИИ-компании. По его словам, «Кино — молодой вид искусства, которому около 125 лет. Мы должны быть открыты к тому, как оно может эволюционировать». Подобную позицию также высказывали Джеймс Кэмерон, Даррен Аронофски, Майкл Манн и другие известные режиссеры. Режиссер фильма "Маска" с Джим Керри, Чак Рассел, уже создает два своих следующих проектов на Higgsfield совместно со своей компанией Neumorphic AI.

ИИ делает кинопроизводство доступнее. Независимые режиссеры и небольшие студии смогут создавать проекты без многомиллионных бюджетов, а идеи, которые раньше годами ждали финансирования, смогут быстрее доходить до экрана. Уже есть примеры авторов, которые благодаря ИИ смогли создать короткометражные фильмы за месяцы вместо нескольких лет.

По прогнозам McKinsey, к 2030 году около 10 миллиардов долларов инвестиций в производство оригинального контента будут связаны с ИИ. Поэтому через 5–10 лет киноиндустрия может стать похожей на музыкальную индустрию после появления домашних студий: создавать контент сможет гораздо больше людей, а главным вызовом станет уже не производство, а внимание аудитории. Вопрос будет не «как снять фильм», а «как сделать так, чтобы его заметили».

— Где проходит граница между творческим вкладом человека и возможностями ИИ в кино?

ИИ берёт на себя техническую и исполнительскую сторону производства — генерацию кадров, раскадровку, цветокоррекцию, визуальные эффекты, монтаж. Это освобождает огромное количество времени и ресурсов. Но именно поэтому роль человека становится не меньше, а важнее — она просто смещается. Потому что кто-то должен решить, о чём будет фильм, почему эта история важна, какую эмоцию должна вызвать конкретная сцена и что режиссёр хочет сказать о мире. Режиссёры могут принять автоматизацию ради эффективности, но сохраняют личное участие там, где речь идёт об авторском стиле, эмоциональных нюансах и культурной чувствительности.

Творческое видение, направление, моральный выбор внутри нарратива — это то, что машина не может взять из обучающих данных, потому что это рождается из личного опыта, точки зрения и намерения конкретного человека. Инструмент становится мощнее, но только в руках того, кто знает, куда идти.

— Как вы относитесь к опасениям, что ИИ может вытеснить живых художников, актеров, сценаристов?

Часть профессий действительно под давлением прямо сейчас. Но есть важное различие между «вытеснить» и «изменить». История кино уже проходила через похожие страхи — с появлением звука, цвета, CGI (Computer-Generated Imagery — это изображения, персонажи и спецэффекты, сгенерированные с помощью компьютерной графики — прим. НСН). Каждый раз индустрия не сокращалась, а трансформировалась, создавая новые роли вместо старых.

В Higgsfield большая часть креативной команды это режиссёры, сценаристы, монтажёры и дизайнеры, пришедшие из традиционного продакшена. Они принесли с собой знание из мира кино — драматургии, ритма, визуального языка — и научились применять его в связке с новыми инструментами. «Hell Grind» не получился бы таким без этого фундамента. ИИ может сгенерировать тысячи кадров, но только человек с кинематографическим мышлением знает, какой из них работает и почему.

ИИ даёт новые инструменты для создания фильмов без огромных финансовых и временных затрат и помогает воплощать самые дерзкие идеи в реальность. «Hell Grind» сняла команда из Казахстана и представила его в Каннах — это не просто результат технологичной компании, это заявление о том, что география и бюджет больше не определяют, кто имеет право рассказывать истории. Раньше голос получали те, у кого были студийные связи и инвесторы. Теперь барьер смещается в сторону видения и мастерства. Это не угроза художникам — это расширение того, кто может быть художником.