Биографический фильм «Майкл» вышел в онлайне

Сегодня, 9 июня, состоялся цифровой релиз фильма «Майкл». Картину о легендарном музыканте Майкле Джексоне можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стримингах.

Таким образом, биографическая лента стала доступна для домашнего просмотра спустя полтора месяца с момента выхода — премьера состоялась 24 апреля. За этот срок сборы фильма в мировом прокате превысили $ 890 млн. Картина занимает второе место по сборам среди музыкальных биографических проектов — лидером пока остаётся «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Лента также официально вышла в российском прокате, где собрала более 750 млн рублей.