Вышел русский трейлер фильма ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло»

Кинокомпания «Вольга» выпустила большой дублированный трейлер фильма ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло». Хоррор официально выйдет в российских кинотеатрах, премьера состоится 16 июля.

События ленты расскажут историю Элис, которая после смерти мужа приезжает к его семье в уединённый загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете.

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Видео доступно в группе «Вольга» во «Вконтакте». Права на видео принадлежат компании «Вольга».

Главные роли в фильме сыграли Люсиан Бьюкенен («Ночной агент»), Хантер Духэн («Уэнсдей») и Сухейла Якуб («Дюна 2»). Режиссёром выступил Себастьян Ваничек.