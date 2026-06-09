Когда зрители увидят сериал «Я найду тебя» со звездой «Аватара»

Расписание выхода сериала «Я найду тебя» со звездой «Аватара»
Уже 18 июня состоится премьера сериала «Я найду тебя» («Я тебя отыщу»). Проект выступит экранизацией одноимённого романа Харлана Кобена и расскажет о Дэвиде, которые отбывает пожизненный срок за убийство своего сына. В один момент он узнаёт, что его ребёнок может быть жив. Тогда герой решает совершить побег.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — все серии выйдут в один день в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами.
Расписание выхода сериала «Я найду тебя»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 18 июня
- 2-я серия 18 июня
- 3-я серия 18 июня
- 4-я серия 18 июня
- 5-я серия 18 июня
- 6-я серия 18 июня
- 7-я серия 18 июня
- 8-я серия 18 июня