В России запустили цифровой ИИ-редактор для работы с фильмами и сериалами

Цифровой ИИ-редактор, способный автоматически создавать и дополнять информацию о фильмах, сериалах и участниках съемочного процесса, запущен в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.

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«Новый ИИ-агент, разработанный специалистами онлайн-кинотеатра Wink совместно с ИИ-командой "Ростелекома", умеет создавать тексты (биографию, описание, синопсис) по разрозненным данным, а также может улучшать качество портретов актеров, создателей и участников съемочной группы», — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, новый агент умеет создавать биографии, описания и синопсисы по разрозненным данным, а также улучшать качество фотографий актеров, режиссеров, продюсеров и других участников съемочной группы. Его основная задача — автоматическое наполнение и актуализация карточек фильмов и сериалов в каталоге онлайн-кинотеатра.

После обработки материалов ИИ-редактором пользователи получают единообразно оформленные фотографии, биографии и фильмографии участников съемочного процесса. Как отметили в пресс-службе, это позволит повысить качество пользовательского опыта, а также улучшить релевантность поисковой выдачи и эффективность рекомендательной системы.