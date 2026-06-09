Стало известно, какой сезон «Хороших девочек не убивают» станет финальным

Стриминговый сервис Netflix объявил о продлении сериала «Хороших девочек не убивают». Детективное шоу вернётся уже в 2027 году, это будет большой финал всего шоу.

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Сюжет «Хороших девочек не убивает» рассказывает о школьнице по имени Пиппа Фитц-Амоби, которая живёт в небольшом английском городе. Она решает расследовать убийство 17-летней девушки, произошедшее пять лет назад. Во втором сезоне, который вышел 27 мая, героиня пыталась выяснить подробности исчезновения музыканта Джейми Рейнольдса.

Главную роль в продолжении вновь сыграет звезда сериала «Уэнсдей» Эмма Майерс. В проекте также снялись Аша Бэнкс («Моя вина: Лондон»), Яли Тополь Маргалит («Дом Давида») и другие актёры. Шоураннером выступает Поппи Коган — одна из создателей сериала «Ограбление».