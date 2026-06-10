Вторая часть мультфильма «Супер Марио» собрала миллиард в мировом прокате

Любимый всеми ценителями Nintendo мультфильм "Супер Марио: Галактическое кино" (The Super Mario Galaxy Movie) официально перепрыгнул отметку в один миллиард долларов кассовых сборов.

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Как отмечает издание Deadline, это первый кинопроект года с подобным достижением.

Экранизация ультрапопулярной серии игр, вышедшая в прокат в апреле, заработала 428,5 миллионов в Северной Америке и 571,5 миллион на международных территориях.

Оригинальная лента "Братья Супер Марио в кино" в 2023 году принесла создателям 1,36 миллиарда.

1 июля состоится премьера еще одного проекта студии Illumination - мультфильма "Миньоны и монстры" (Minions & Monsters), третьей части спин-оффа франшизы "Гадкий Я".