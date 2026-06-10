Известный режиссер может уйти из кино

Греческий режиссер Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные", "Лобстер", "Клык", "Фаворитка") - один из крупнейших деятелей авторского кино - всерьез увлекся фотографией и сомневается, что продолжит снимать фильмы.

Как сообщает Financial Times, недавно постановщик открыл персональную фотовыставку в Лос-Анджелесе. Комментируя событие, номинант на премию "Оскар" признался, что такое творчество "приносит гораздо меньше стресса".

"Можно просто прогуливаться с фотоаппаратом, это довольно медитативное занятие. Необязательно иметь концепцию или какую-то конечную цель, не нужно искать финансирование", - сказал он.

Лантимос добавил, что ему "нужно заново отыскать радость" в создании кино, чтобы все происходило "естественно, без давления".

Последний крупный проект мастера - "Бугония" - увидел свет в 2025 году. Картина получила четыре номинации на "Оскар", в том числе как лучший фильм.

Вскоре после премьеры режиссер заявил о перерыве в карьере.