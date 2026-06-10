Сериал Кончаловского с Юрой Борисовым получил премию ТЭФИ

Фильм «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Исторический сериал». Об этом сообщается в Telegram-канале Национальной телевизионной премии.

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Главные роли в проекте исполнили Юра Борисов и Юлия Высоцкая. Церемония награждения лауреатов в категории «Сериалы» состоялась в технопарке телеканала НТВ в Москве.

Статуэтку «Орфея» за лучшую режиссерскую работу получил Петр Тодоровский за проект «Подслушано в Рыбинске», который также признали лучшей комедией. Лучшими актерами стали Игорь Золотовицкий, посмертно отмеченный за роль в «Улице Шекспира», и Алексей Гуськов за участие в сериале «Атом».

Лучшими актрисами академики назвали Марию Аронову за роль в «Олдскул» и Ольгу Сутуловую за работу во втором плане в «Атоме». Среди других победителей драматический сериал «Любовь Советского Союза», детектив «Первый отдел», мелодрама «Склифосовский» и телефильм «Дорогой Вилли».

Ранее в Москве назвали победителей ТЭФИ в категории развлекательного вещания, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».