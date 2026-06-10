Сценарии для Болливуда будут писать в Москве: индийские драматурги оценили столичный кинокластер
Индийские сценаристы приехали в Москву для реализации своих проектов. 9 июня гости посетили кинозавод.
Весной столичный кинокластер стал партнером крупнейшего в Болливуде конкурса сценаристов Spiral Bound. На мероприятии выбрали лучших драматургов и пригласили их ознакомиться с возможностями столичного кинокластера. Уже 5 июня иностранные гости оказались в Москве. За это время они успели посмотреть на реальные съемки и кинопарк. 9 июня индийцы побывали на кинозаводе «Москино» и остались в полном восторге.
По словам индийских кинематографистов, на новые идеи и проекты их натолкнули декорации ХOVP и большой LED-экран, на который можно вывести разные фоны. В кадре изображение выглядит очень реалистично.
— Я был в разных студиях в Европе, но такое вижу впервые. В одном месте можно произвести фильм с нуля: от первого съемочного дня до постпродакшена. Я влюбился в Россию. Думал, что страна серая и холодная, а люди — не очень приветливые. Это оказалось неправдой, — поделился еще один индийский гость Сумон Босэ.
Сценаристку Рабию Гаус поразили технические возможности кластера.
Прямая речь
Боман Ирани, индийский актер, сценарист и продюсер:
— Я верю, что мы обязательно приедем, будем снимать кино и проводить разные образовательные мероприятия. Двери моего сердца всегда открыты. Я благодарен за приглашение и горд быть в России. Кино — это универсальный язык, искусство, которое объединяет нас.