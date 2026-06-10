Сценарии для Болливуда будут писать в Москве

Индийские сценаристы приехали в Москву для реализации своих проектов. 9 июня гости посетили кинозавод.

© Вечерняя Москва

Весной столичный кинокластер стал партнером крупнейшего в Болливуде конкурса сценаристов Spiral Bound. На мероприятии выбрали лучших драматургов и пригласили их ознакомиться с возможностями столичного кинокластера. Уже 5 июня иностранные гости оказались в Москве. За это время они успели посмотреть на реальные съемки и кинопарк. 9 июня индийцы побывали на кинозаводе «Москино» и остались в полном восторге.

— Нам удалось посмотреть на съемочный процесс в павильонах «Москино». Я был впечатлен. Дело в том, что в Индии во время съемок царит хаос, у нас много танцев и песен. Здесь же все организовано и спокойно. Это впечатляет, — рассказал сценарист из Мумбаи Раджендар Сингх.

По словам индийских кинематографистов, на новые идеи и проекты их натолкнули декорации ХOVP и большой LED-экран, на который можно вывести разные фоны. В кадре изображение выглядит очень реалистично.

— Я был в разных студиях в Европе, но такое вижу впервые. В одном месте можно произвести фильм с нуля: от первого съемочного дня до постпродакшена. Я влюбился в Россию. Думал, что страна серая и холодная, а люди — не очень приветливые. Это оказалось неправдой, — поделился еще один индийский гость Сумон Босэ.

Сценаристку Рабию Гаус поразили технические возможности кластера.

— В Москве я в первый раз и хочу вернуться сюда снова. Мы все мечтаем реализовать свои сценарии в Москве, — рассказала она.

Прямая речь

Боман Ирани, индийский актер, сценарист и продюсер: