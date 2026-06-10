«Роми и Мишель» с Лизой Кудроу и Мирой Сорвино получит продолжение

62-летняя Лиза Кудроу ("Друзья") и 58-летняя Мира Сорвино ("Великая Афродита") вернутся к своим ролям в продолжении фильма "Роми и Мишель на встрече выпускников" (Romy and Michele's High School Reunion), хитовой комедии Дэвида Миркина ("Сердцеедки") 1997 года.

© Кадр из фильма «Роми и Мишель на встрече выпускников»

В центре сюжета, подробности которого держатся в секрете, все те же закадычные школьные подруги-провинциалки, некогда так мило и смешно покорявшие Лос-Анджелес.

К своим ролям вернутся Джанин Гарофало, Алан Камминг, Джулия Кэмпбелл и Камрин Мэнхайм. За сценарий отвечает автор сюжета оригинального фильма Робин Шифф.

Съемки уже стартовали.

Надеемся, что создатели новой части не забудут, насколько хорош был саундтрек, включавший в себя главные песни No Doubt, Devo, Bananarama, Culture Club, Bow Wow Wow, Tears For Fears, Синди Лопер, Ким Уайлд и Рика Эстли.

P.S. Также надеемся, что исключительно негативный опыт, полученный картиной "Роми и Мишель. В начале пути" (2005) с Кэтрин Хайгл и Александрой Брекенридж, был все же учтен.

Кстати

В фильме 1997 года Джастин Теру играл роль Ковбоя, три года спустя Дэвид Линч пригласил его в "Малхолланд Драйв". Одним из главных событий картины стала встреча его персонажа с загадочным Ковбоем (Монти Монтгомери).