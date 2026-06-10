Появился первый постер эротического триллера «Хочу заняться с тобой сексом».

Magnolia Pictures опубликовала дебютный постер эротического триллера «Хочу заняться с тобой сексом». Лента выйдет в зарубежный прокат 31 июля.

© Кадр из фильма

Первый постер фильма

© Постер

Сюжет картины повествует о парне по имени Эллиот, который устраивается на работу к провокационной художнице Эрике Трейси. Внезапно герой начинает сексуально вдохновлять автора на самые смелые картины.

Главные роли исполнили Мэйсон Гудинг («Хороший доктор), Оливия Уайлд («Гонка»), Купер Хоффман («Долгая прогулка»), певица Charli XCX и другие актёры. Режиссёром выступил Грегг Араки — один из авторов сериалов «Ривердэйл» и «Американское преступление».

Полноценный трейлер картины выпустят сегодня вечером.