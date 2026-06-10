Бикович рассказал о своем отношении к ремейкам

Ремейки и продолжения популярных фильмов не являются проблемой для современного кинематографа, поскольку искусство всегда обращается к уже существующим сюжетам и темам. Такое мнение высказал в интервью ТАСС актер Милош Бикович.

"Я не считаю, что ремейки - это проблема. Очень многие фильмы, которые мы сейчас назовем в мировом кинематографе, являются ремейками, причем не первыми. Некоторые из них вообще являются шедеврами мирового кино", - сказал он.

По мнению актера, количество оригинальных сюжетов в искусстве ограничено, поэтому создатели неизбежно обращаются к уже существующим мотивам и историям.

"Уже несколько тысяч лет нечего придумать. Существует примерно 200-250 тем и мотивов в мировом искусстве, в живописи, литературе, кинематографе, театре. Поэтому мы повторяемся", - отметил Бикович.

Он подчеркнул, что ценность произведения определяется не новизной идеи, а тем, как она воплощена автором.