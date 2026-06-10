«Оно приходит за тобой 2» сделает временной скачок

В СМИ объявили, что действие «Оно приходит за тобой 2», второй части популярного хоррора, развернётся через 10 лет после событий первой картины. Значит, будет временной скачок, а герои станут выглядеть заметно старше.

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Главные роли в ленте исполнят Майка Монро, звезда первой части серии и «Собирателя душ», и Наоми Аки, известная по «Убежищу» и «Микки 17».

Первая лента вышла в 2014 году. Она рассказывала о девушке, которую после сексуального контакта со своим парнем начинает преследовать сверхъестественное существо. Вероятно, сиквел как-то будет развивать эти идеи и расскажет новую историю со знакомой героиней.