Над «Человеком-пауком: Новый день» работал автор «Претендентов» Джастин Куритцкес

Одним из сценаристов «Человека-паука: Новый день» выступил автор «Претендентов» Джастин Куритцкес. Эту информацию подтвердили источники издания TheWrap.

Он выступил одним из сценаристов наряду с Эриком Соммерсом и Крисом МакКенной. Имя Джастина, как и их, упоминается в титрах.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор «Шан-Чи и легенда 10 колец». В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграла звезда «Очень странных дел» Сэди Синк. К главной роли вновь вернулся Том Холланд.