Стартовали съемки комедийного сериала «Мошенник. История клоуна»

Онлайн-кинотеатры START и Premier совместно с MA Production приступили к съёмкам комедии «Мошенник. История клоуна». Появились и первые фото с площадки.

Фото со съёмок «Мошенника. История клоуна»

© START / Premier

© START / Premier

© START / Premier

© START / Premier

В центре сюжета – провинциальный циркач, который, стремясь отомстить за обман родного человека, оказывается втянут в мир телефонного мошенничества. Постепенно осваивая правила этой опасной игры, он сам превращается в гениального афериста.

Режиссёром сериала выступает Антон Фёдоров. Главную роль в проекте исполняет Лев Зулькарнаев. Также в актёрском составе задействованы Ксения Трейстер, Ефим Белосорочка, Евгения Симонова, Константин Мурзенко, Влад Ценев и другие.