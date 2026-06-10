Триллер «Пропасть»: как Россия ответила американскому кинохиту

В российском прокате — триллер «Пропасть», в котором трое молодых людей, выпрыгнув из падающего самолета, цепляются за дерево и застревают над живописным кавказским ущельем. Двое из них — молодожены (их играют Тина Стойилкович и Марк Эйдельштейн), а третий — ее тот-самый-бывший в исполнении Степана Белозерова. Кинокритик Павел Воронков рассказывает о достоинствах и недостатках этого российского ответа американскому хиту «Вышка».

© Кадр из фильма «Пропасть»

Путешественник-экстремальщик Артем (Степан Белозеров) уговаривает свою девушку Дашу (Тина Стойилкович) забраться на очередную крышу, но романтическая встреча екатеринбургского рассвета быстро перерастает в напряженный спор о совместном будущем. Который, правда, не доходит до логического завершения, потому что Артем случайно срывается с балки и, чудом выжив, попадает в больницу, где пара расстается. Девушка проваливается в тяжелую депрессию.

В следующий раз Даша встречает Артема нескоро, — когда новоиспеченный супруг Саша (Марк Эйдельштейн), с которым она прозаически познакомилась на корпоративе, привозит ее в свадебное путешествие на Кавказ, отыскав в Дашиных соцсетях старые фотографии из Кабардино-Балкарии и впечатлившись многозначительной подписью «место силы». Добраться до заветной точки, однако, становится задачей со звездочкой: по причине бушующих лесных пожаров никто из пилотов не соглашается организовать паре экскурсию. Никто, кроме Артема, который вдруг оказывается сотрудником местного аэродрома.

Их полет оборачивается катастрофой: из-за взрыва двигателя героям приходится прыгать без подготовки, в процессе у них путаются стропы — и в итоге троица повисает над ущельем реки Адылсу, зацепившись парашютом за дерево.

Счет идет на минуты, шансы выжить тают на глазах, а Даше еще и приходится совершить окончательный выбор между прошлым и настоящим.

Кажется, выживальщицкий триллер Скотта Манна «Вышка» действительно стоит признать культурным и индустриальным феноменом, раз уж из-за него этот достаточно нишевый поджанр остросюжетного кино теперь пытается пустить корни в России. В 2022 году картина про двух девушек, которые взбираются на заброшенную 610-метровую телевышку и застревают на ее вершине, неожиданно выстрелила на весь мир: производство обошлось в $3 млн, дополнительные $4 млн студия Lionsgate потратила на маркетинг, а в прокате лента заработала порядка $20 млн — и потом еще отдельно стала хитом на Netflix. При большом желании снимать сиквелы этой истории можно бесконечно: в одном фильме кто-нибудь умирает, в следующем кто-нибудь другой вписывается в экстремальную авантюру в память о покойном — и так до посинения. Но пока что продюсеры анонсировали два сиквела, первый из которых выйдет уже в августе.

Понятно, что почти любой успех обусловлен сочетанием множества факторов, среди которых есть и банальная удача, но хочется верить, что как минимум одной из составляющих успеха в случае «Вышки» стало принципиальное решение команды Манна снимать на натуре вместо использования «зеленки» или LED-экранов. Рассмотрев разные варианты, кинематографисты придумали построить всамделишную 30-метровую верхушку своей башни на вершине горы, чтобы актрис Грэйс Кэролайн Карри и Вирджинию Гарднер не только испепеляло настоящее солнце и не только обдувал настоящий ветер, а еще и одолевал настоящий страх высоты. Который, конечно, моментально передавался через экран и зрителю, тем самым оправдывая все несчастья с молниями, ураганами, дождями и летающими муравьями, что в библейском режиме валились на съемочную площадку (и в том числе проникали в фильм).

С картиной «Пропасть» режиссер Алексей Ионов (до этого он снимал, например, веб-сериал «Григорий Черепица», а еще участвовал в создании «Солдаута» с Глебом Калюжным) пошел иным путем — путем «Мандалорца»: использовать на площадке особую видеостену в свое время придумал оператор Грег Фрейзер, впервые такая технология была применена как раз во время съемок шоу по «Звездным войнам». Команда «Пропасти» съездила в экспедицию в Приэльбрусье и отсняла там живописные пейзажи, чтобы потом этот материал можно было выводить на LED-экраны в павильоне, где выстроили декорацию скалы размером 12 на 12 метров. На ней-то Стойилкович и провисела почти все это время в компании Эйдельштейна и Белозерова, пока люди за кадром тщательно контролировали «солнце», «ветер» и движения гидравлического «дерева», спасающего героев от падения.

Выглядит все перечисленное рукоделие сравнительно неплохо, уж точно лучше классического хромакея, но удручающая павильонность «Пропасти» от этого не перестает быть всю дорогу заметной невооруженным глазом, из-за чего сильно хромает иммерсивность. В результате самым захватывающим элементом фильма про висение над пропастью становится не висение над пропастью, а предшествующий ему прыжок с парашютом, поскольку он-то как раз снимался по-настоящему, в падении, с участием воздушных операторов, причем Эйдельштейн с Белозеровым еще и прыгали сами, — чтобы настроиться, как утверждается, на нужный лад (мхатовцы). Однако в какой-то степени обмануть мозг и пощекотать нервы «Пропасти», конечно, удается (пускай по убедительности ей явно тяжело соревноваться с той же «Вышкой»), да и, справедливости ради, Стойилкович, Эйдельштейн и Белозеров не одни в этой печальной лодке, с подобным приходится мириться даже людям вроде Шарлиз Терон, Тэрона Эджертона и Эрика Баны (см. «Вершину» на Netflix). Им, правда, под это дело ставят The Chemical Brothers, а не «Бонда с кнопкой».

Как бы то ни было, в конечном счете «Пропасть» кажется довольно симпатичным фильмом. Радует она преимущественно кастингом, из-за которого на экране среди прочего разворачивается камерный фестиваль бывших: Стойилкович уже участвовала в любовном треугольнике с Белозеровым в сериале «Многогранники» и снималась с Эйдельштейном в криминальной драме «Наступит лето», а Белозеров и Эйдельштейн играли Пьеро и Артемона в недавнем ремейке «Буратино».

Нынешний реюнион искрит необходимой в таких случаях химией, но еще приятнее то, что задействованы в нем действительно хорошие артисты.

Из них в первую очередь неожиданно хочется отметить даже не Стойилкович, которая уверенно выдерживает центральную роль, а Эйдельштейна, чей Саша для разнообразия не совпадает с привычным эйдельштейновским амплуа. Вероятно, потому, что роль изначально писалась на более взрослого актера, так что от привычной подростковой дерганности пришлось отказаться в пользу спокойствия и сдержанности (это особенно забавно в контексте того, что Эйдельштейн в лидирующем трио самый младший, причем с отрывом).

Всем им, впрочем, отчасти повезло с текстом. Что примечательно, над сценарием «Пропасти» трудился коллектив с тем же гендерным составом, что представлен на экране: Владимир Батрамеев («Жить жизнь»), Алина Тяжлова («Буратино») и автор «Рыжего» Савва Минаев (последний еще недавно написал вместе с Юрием Быковым альпинистский триллер «Вершина», который не следует путать с «Вершиной» на Netflix; у человека, видимо, наступил экстремальный период в творчестве).

Несмотря на флешбэки, сбивающие ритм и толком не обогащающие историю («Вышка», кстати, спокойно обходилась без них, хотя шла почти на полчаса дольше), а также несколько смазанную концовку, этот сценарий тянет назвать удачным, ведь у авторов получилось главное: узнаваемые и живые герои, в которых очень легко поверить.