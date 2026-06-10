В новом сериале о женщинах-ученых сыграет чат GPT

21 августа в Сети, сразу на нескольких ресурсах, выйдет мультимедийный документально-анимационный сериал "Ученые дамы". Озвучит многосерийный фильм известная актриса Ирина Горбачева.

Восемь серий посвящены восьми дисциплинам: математике, химии, биологии, физике, метеорологии, геологии, микробиологии и астрономии. Каждая серия - рассказ о выдающихся женщинах-ученых XIX-XX веков, которые добились успехов на академическом поприще и двигали науку вперед, несмотря на ограниченный доступ к образованию, стереотипы и общественное мнение. Сериал создан кинокомпанией, которая ранее представляла другой захватывающий документальный проект. Это был сериал "Тайны Карениной", отправной точкой которого послужило исследование Павла Басинского, посвященное роману Льва Николаевича Толстого. Поддержал кинопроизводителей в обоих случаях Институт развития интернета. И нужно подчеркнуть, что тот проект был действительно мультиформатным: в честь "Тайн Карениной" проводилась выставка на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. Планируется некая "дополненная реальность" и к сериалу "Ученые дамы". О новой выставке мы расскажем позднее.

Ирина Горбачева, актриса, говорит о том, что сериал привлек ее в первую очередь как образовательный проект.

"Мы знаем ученых мужчин, но женских имен - единицы. Я не очень интересовалась этим раньше. Для меня тема науки, научных открытий и кто их сделал, до этого проекта была в тени. А сейчас она стала мне интересна, в том числе в качестве самообразования. У нас была задача, чтобы голос за кадром был не просто формальным сопровождением. Голос - это и есть я, Ира Горбачева, которая разговаривает с чатом GPT и задает ему те же вопросы, которые могла я задать и в жизни. И мне это очень понравилось. Мы не стали придумывать или брать какую-то особую интонацию, мы составляли мое собственное ощущение и отношение к каждому эпизоду, каждому моменту, вопросу. В этой истории мой голос - не персонаж, это я сама".

Анна Колчина и Анастасия Корецкая, продюсеры, рассказывают: