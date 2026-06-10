Карина Кросс представит фильм «Где ты?» на закрытой премьере в Москве

Блогерша Карина Кросс, а также актеры Никита Волков и Вероника Коржевская представят фильм «Где ты?» на закрытой премьере в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Мероприятие состоится 18 июня. Также в числе приглашенных гостей — Клим Шипенко и Софья Карпунина, Светлана Бондарчук, Полина Гагарина, Владимир Хотиненко, Надежда Михалкова, Артем Михалков, Анна Михалкова, Агата Муцениеце и Петр Дранга, Эвелина Хромченко, Ирина Горбачёва, Анна Богомолова, Олеся Железняк и другие.

В центре сюжета фильма — супруги Анна (Анна Богомолова) и Максим (Никита Волков), чья привычная жизнь рушится после исчезновения трехмесячного ребенка. Спустя шесть лет Анна пытается начать все сначала, а ее муж Максим, врач-анестезиолог, продолжает искать сына. Герои расходятся, но общий вопрос «Где ты?» остается связующим звеном.

«Где ты?» стал первым полнометражным проектом для режиссера Вероники Коржевской. Одну из ключевых ролей исполнила Карина Кросс — известная телеведущая, актриса и видеоблогер. Широкую известность она получила благодаря социально значимому контенту в соцсетях, а также ролям в фильмах «Залетела в тренды» и «Любовники».

Также в фильме снялись Валери Зоидова («Король и Шут»), Юрий Чурсин и звезда «Сватов» Олеся Железняк.