Автор «Дома дракона» рассказал, что ждет зрителей в финале третьего сезона

Шоураннер сериала «Дом дракона» Райан Кондал выступил на конференции, посвящённой третьему сезону шоу. Он рассказал о сюжете предстоящих эпизодов фэнтезийного проекта.

© Кадр из сериала «Дом дракона»

По словам автора, третий сезон будет более мрачным, ведь создатели стараются следовать атмосфере оригинального произведения «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Кондал также заявил, что счастливого финала у шоу не будет — он отметил, что в мире Вестероса не может быть по-настоящему позитивных концовок.

Вы действительно ожидаете счастливые концовки в Вестеросе? Мне кажется, этот сериал затрагивает крайне мрачные темы. Но я скажу, что одна из главных сложностей адаптации книги «Пламя и кровь» — это не превратить сериал в бесцельный, мрачный марш смерти, просто из-за характера истории. Он основан на периоде, который является очень мрачным этапом истории вселенной. Эта семья раздирает себя на части из-за вопроса о том, должна ли женщина сидеть на троне.

Третий сезон «Дома дракона» стартует уже 22 июня. В продолжении ставки в противостоянии двух ветвей дома Таргариенов вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке. Предстоящие эпизоды выступят мостиком к четвёртому сезону, который станет заключительным для всего сериала.