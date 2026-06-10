Раскрыта дата премьеры второго сезона «Агентства»

Расписание выхода второго сезона сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером
Уже 21 июня состоится премьера второго сезона сериала «Агентство». Шоу продолжит историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. В этот момент к нему внезапно возвращается его возлюбленная, ставя его задание и карьеру под угрозу.
Во второй сезон проекта войдёт 10 эпизодов — все серии выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Paramount Plus.
Расписание выхода второго сезона сериала «Агентство»
- 1-я серия — 21 июня;
- 2-я серия — 21 июня;
- 3-я серия — 21 июня;
- 4-я серия — 21 июня;
- 5-я серия — 21 июня;
- 6-я серия — 21 июня;
- 7-я серия — 21 июня;
- 8-я серия — 21 июня;
- 9-я серия — 21 июня;
- 10-я серия — 21 июня.