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Расписание выхода второго сезона сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером

Чемпионат.com

Уже 21 июня состоится премьера второго сезона сериала «Агентство». Шоу продолжит историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. В этот момент к нему внезапно возвращается его возлюбленная, ставя его задание и карьеру под угрозу.

Раскрыта дата премьеры второго сезона «Агентства»
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Во второй сезон проекта войдёт 10 эпизодов — все серии выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Paramount Plus.

Расписание выхода второго сезона сериала «Агентство»

  • 1-я серия — 21 июня;
  • 2-я серия — 21 июня;
  • 3-я серия — 21 июня;
  • 4-я серия — 21 июня;
  • 5-я серия — 21 июня;
  • 6-я серия — 21 июня;
  • 7-я серия — 21 июня;
  • 8-я серия — 21 июня;
  • 9-я серия — 21 июня;
  • 10-я серия — 21 июня.