Раскрыта дата премьеры второго сезона «Агентства»

Уже 21 июня состоится премьера второго сезона сериала «Агентство». Шоу продолжит историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. В этот момент к нему внезапно возвращается его возлюбленная, ставя его задание и карьеру под угрозу.

© Чемпионат.com

Во второй сезон проекта войдёт 10 эпизодов — все серии выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Paramount Plus.

Расписание выхода второго сезона сериала «Агентство»