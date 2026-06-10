Представлен тизер мультфильма «Малуша и Заколдованный Царевич»

Кинокомпании «Союзмультфильм» и «Атмосфера Кино» представили тизер мультфильма «Малуша и Заколдованный Царевич». Анимационная картина выйдет в российском прокате 19 августа 2027 года.

Сюжет расскажет об озорной девочке по имени Малуша, которая выступает хранительницей леса. Ей предстоит снять проклятие с заколдованного Царевича. Героев ждут невероятные приключения, преодоление которых поможет спасти целое царство.

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Видео доступно во VK-канале Кинокомпания Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Союзмультфильм»/«Атмосфера Кино».

«Малуша и Заколдованный Царевич» основана на книге российского писателя Олега Роя. Режиссёром проекта выступил Максим Куликов («Зебра в клеточку»).