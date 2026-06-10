Обнародован трейлер комедии «Между нами, девочками»

Компании «Вольга» и «Киноцех» представили трейлер фильма «Между нами, девочками». Комедия выйдет в российском прокате 10 сентября.

Сюжет расскажет о трёх подругах, Жене, Алисе и Найке, которые отправляются на ежегодный SPA-уикенд. Во время отдыха появляется свекровь одной из героинь, которая превращает жизнь девушек в испытание женской дружбы.

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Видео доступно во VK-канале Кинокомпания Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольга»/«Киноцех».

Главные роли исполнили Екатерина Моргунова («Невероятные приключения Шурика»), Маргарита Родина («Женский стендап»), Роман Курцын («Мой папа — медведь») и другие актёры. Режиссёром выступил Владислав Богуш — автор фильма «На деревню дедушке».