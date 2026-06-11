Появился первый трейлер "Энолы Холмс 3" с Милли Бобби Браун
Стриминговая онлайн-платформа Netflix представила полноформатный трейлер комедийного детектива "Энола Холмс 3" (Enola Holmes 3) с Милли Бобби Браун ("Электрический штат", "Очень странные дела") в главной роли.
В центре сюжета - новое дело сестры прославленного сыщика, которое оказывается намного хитрее и опаснее предыдущих.
События разворачиваются на Мальте, главной героине предстоит не только расследование, но и собственная свадьба.
Режиссером выступил Фил Барантини ("Точка кипения"), сценаристами - Джек Торн ("Переходный возраст", "Повелитель мух") и Нэнси Спрингер (первые две "Энолы").
Главные роли исполнили Генри Кавилл, Хелена Бонем Картер, Химеш Патель и другие.
Мировая премьера состоится 1 июля.