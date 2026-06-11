Хоррор Ари Астера «Реинкарнация» может получить приквел

Режиссер Ари Астер написал сценарий предыстории своего культового фильма ужасов "Реинкарнация" (Hereditary, 18+) 2018 года, но пока не планирует его снимать.

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Как сообщает портал Gold Derby, об этом постановщик поведал на встрече с фанатами.

Оригинальный фильм рассказывает о женщине по имени Энни, в доме которой после смерти матери начинают происходить необъяснимые события.

Под угрозой оказываются все близкие главной героини, и каждый день вскрываются все новые тайны семьи.

Роли в картине исполнили Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф, Милли Шапиро и другие.

В мае Астер утвердил Скарлетт Йоханссон на главную роль в своем новом проекте "Козел отпущения" (Scapegoat).