Представлен финальный трейлер ремейка «Моаны» с Дуэйном Джонсоном

Компания Disney представила финальный трейлер ремейка мультфильма «Моана» с живыми актёрами. Картина выйдет в мировом прокате уже 10 июля.

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Лента расскажет о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова, вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.

Мауи воплотил на экране знаменитый актёр Дуэйн Джонсон («Крушитель») — ранее он озвучивал этого персонажа в оригинальном мультфильме. В фильме также сыграли Кэтрин Лагаайя («Потерянные цветы Элис Харт»), Джон Туи («Молодой Скала»), Фрэнки Адамс («Пространство») и другие артисты. Режиссёром выступил Томас Каил («Гамильтон»).