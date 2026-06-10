Опубликован трейлер эротического триллера «Хочу заняться с тобой сексом»

Кинокомпания Magnolia Pictures представила трейлер фильма «Хочу заняться с тобой сексом». Эротический триллер выйдет в мировом прокате 31 июля.

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Лента расскажет о парне, по имени Эллиот, который устраивается на работу к провокационной художнице Эрике Трейси. Внезапно герой начинает сексуально вдохновлять автора на самые смелые картины.

Главные роли сыграли Мэйсон Гудинг («Хороший доктор), Оливия Уайлд («Гонка»), Купер Хоффман («Долгая прогулка»), певица Charli XCX и другие актёры. Режиссёром выступил Грегг Араки — один из авторов сериалов «Ривердэйл» и «Американское преступление».