В России снимут фильм о Винни-Пухе

«Союзмультфильм» задумал снять игровое кино про Винни-Пуха, легендарного персонажа советских анимационных фильмов.

© кадр из мультфильма «Винни-Пух идет в гости»

«Я очень люблю Винни-Пуха, сейчас кинокомпания "Наше кино" в партнерстве с "Союзмультфильмом" готовит отдельный игровой фильм про этого героя, и совсем скоро с ним познакомятся и современные дети», – рассказала РИА Новости председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Винни-Пух был придуман английским писателем Аланом Милном. Российский писатель Борис Заходер переложил повести Милна на русский язык в 1960 году. А уже в 1969 году в СССР вышел первый мультфильм режиссера Фёдора Хитрука.

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