В кинотеатрах России вышла драма «Фейерверки днем»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать драму «Фейерверки днём» про китайского бизнесмена в России.

Сюжет ленты рассказывает историю китайского предпринимателя Вэйхонга, который приезжает в Россию к задолжавшему ему бизнес-партнёру Виктору. Вэйхонг пытается навести порядок в делах, но вскоре становится ясно, что великую русскую тоску ему не победить и Виктор не в силах ему помочь. Тогда Вэйхонг решает забрать дом Виктора в счёт долга.

Автором сценария и режиссёром выступит Нина Волова — для неё это полнометражный дебют. Главные роли сыграли Александр Робак («Жуки»), Ван Бин («Молодость»), Дарья Коныжева («Триггер»), Олеся Судзиловская («Девушки с Макаровым») и другие актёры.